HABER

ABD Savunma Bakanı Mattis: “Başkana seçenek sunmaya hazırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 19:38 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkana seçenek sunmaya hazırız” dedi.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump’a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkan’a seçenek sunmaya hazırız” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkana seçenek sunmaya hazırız” dedi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump’a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkan’a seçenek sunmaya hazırız” dedi. Mattis, kimyasal saldırıyla alakalı olarak Esad’ın suçlanmasına ilişkin soruya “Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.