HABER

ABD Savunma Bakanı Mattis: "PKK Sincar bölgesinden çekilmeli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 22:52 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Sincar’daki PKK varlığının Türkiye’yi tehdit ettiğini belirterek, "PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini artık kesin görmek istiyoruz" dedi.ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığının basın ofisine yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.Mattis, Irak’ın kuzeyinde yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün varlığına ilişkin, "Kuzey Irak’ta sınırın karşı tarafında yer alan Sincar’da PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidi var.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Sincar’daki PKK varlığının Türkiye’yi tehdit ettiğini belirterek, "PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini artık kesin görmek istiyoruz" dedi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığının basın ofisine yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Mattis, Irak’ın kuzeyinde yer alan Sincar bölgesindeki PKK terör örgütünün varlığına ilişkin, "Kuzey Irak’ta sınırın karşı tarafında yer alan Sincar’da PKK’nın Türkiye’ye yönelik tehdidi var. Bilindiği üzere PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk’ü öldürdüler ve PKK’nın Sincar bölgesinden çekildiğini artık kesin görmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Jim Mattis, ABD’nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etmesine yönelik açıklamasında, Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez Avrupa’da kimyasal bir silah kullandığını belirtti. NATO’nun 7 Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmesine ilişkin ise Mattis, "Sadece o diplomatları çıkarmadılar aynı zamanda Rusya ile ilgili her şeyi iptal ettiler" şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

ABD'den gündeme bomba gibi düşen açıklama! 'Türkiye'yi tehdit ediyor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.