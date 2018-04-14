IHAAW044755-SIY/14-04-2018
- ABD Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz."
- Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam’da bazı merkezleri kapsıyor
- Şam’da bulunan 81. ve 21. Taburun Hava Savunma Devriyeleri saldırılara karşılık roketlerle karşılık vermeye çalışıyor
14.04.2018 04:47:55 TSI
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