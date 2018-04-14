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ABD Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 05:15 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz."Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam’da bazı merkezleri kapsıyor bunların arasında Mezze Havaalanı, Barzah’taki Jumeriah Araştırma Merkezi yoğun bir biçimde hedefleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı: "Suriye’deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz."
Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam’da bazı merkezleri kapsıyor bunların arasında Mezze Havaalanı, Barzah’taki Jumeriah Araştırma Merkezi yoğun bir biçimde hedefleniyor. Öte yandan İngiliz Savunma Bakanı: Batı Humus’taki askeri tesislerin bombalanmasında Shado füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Şam’da bulunan 81. ve 21. Taburun Hava Savunma Devriyeleri saldırılara karşılık roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. Edinilen son bilgiye göre Duma’nın Kuzey doğusundaki Ad Dumayr hava üssü de vuruldu.

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