ABD Senatosunun kabul ettiği F-35'lerle ilgili tasarı

NATO PA Türk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, ABD Senatosunda F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen yasa tasarısının kabul edilmesinin, esef verici olmanın da ötesinde uzun yıllara dayanan stratejik ortaklık ve NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuna da aykırı olduğunu belirtti.
Çonkar, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen ABD Senatosundaki yasa tasarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yasa tasarısının, 18 Haziranda ABD Senatosunda kabul edildiğini anımsatan Çonkar, yasama sürecinin henüz sonuçlanmadığına işaret etti.
Çonkar, Türkiye'nin, ABD'nin öncülüğünde, Avustralya, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kanada ve Norveç'in ortak olarak yer aldığı F-35 Konsorsiyumu Müşterek Taarruz Uçağı Projesine 2007'de imzalanan anlaşmayla taraf olduğunu ifade etti. Çonkar, program kapsamında toplam 100 adet F-35 uçağı satın alma taleplerinin bulunduğunu, ilk 30 uçak için sipariş verildiğini vurgulayarak, bu kapsamda ilk uçağın teslimatının Savuma Sanayi Müsteşarlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Lockheed Martin Firmasının mutabakatıyla bugün, firmanın Fort Worth/ABD tesislerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Projesinin, tam anlamıyla hem çok taraflı hem de çok kapsamlı mahiyette olduğuna işaret eden Çonkar, şunları kaydetti:
"Türkiye, projenin yürütülmesinde bugüne kadar ortak üretimde üzerine düşen her hususu yerine getirmiştir. Ayrıca proje çerçevesinde bugüne kadar F-35'ler için ödememiz gereken meblağ da zamanında ödenmiştir. Tüm yükümlülüklerini yerine getiren Türkiye, muhataplarının da üzerlerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmesini haklı olarak beklemektedir.
Bu noktada Senatonun; mesnetsiz gerekçelerle anlaşma şartlarına ve hukuka tamamen aykırı olarak ülkemize teslimat yapılmasının engellenmesi sonucunu doğurabilecek bir karar alması talihsiz bir gelişmedir. ABD Senatosunun aldığı bu karar esef verici olmanın da ötesinde uzun yıllara dayanan stratejik ortaklık ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizin ruhuna da aykırıdır.
ABD Kongresinde NATO müttefiki Türkiye'ye yönelik ülkemizin güvenliğine halel getirecek böyle hukuk dışı bir eylemin neticelenmesi durumunda TBMM tarafından en uygun yaptırım ve karşılığın verilmesi milletimize karşı vazifemiz olacaktır. "
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