ABD ve Fransa, Rus diplomatları sınır dışı ediyor

ABD ve Fransa ajan krizi nedeniyle ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceğini açıkladı.
Eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesinde rolü olduğu öne sürülen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Rusya’ya tepkiler büyüyor. Almanya’nın Ardından ABD ve Fransa da ülkedeki Rus diplomatları sınır dışı edeceğini duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump ABD’deki 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Seattle’daki Rus Büyükelçiliği’nin kapatılması talimatını verdi. Fransa da 4 Rus diplomatı sınır dışı edecek
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