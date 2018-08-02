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"ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş: - "ABD yönetimini, hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu yanlış karardan, derhal geri dönmeye çağırıyoruz" - "Türkiye Cumhuriyeti hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığını gecikmeksizin aynıyla verecektir"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, "ABD yönetimini, hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu yanlış karardan, derhal geri dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu kararın, sadece iki bakanı değil, 80 milyonluk Türkiye'yi hedef aldığını bildirdi.

"İki bakanımızı hedef alan bu kararın ne devlet ciddiyetiyle ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir bir yanı yoktur." değerlendirmesini yapan Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

"ABD yönetimini, hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu yanlış karardan, derhal geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, Trump'ın ABD'nin seçimlerine dönük iç politik hamlelerinin konusu olamaz. Trump bu hayalperest, maceracı ve devlet ciddiyetinden uzak davranışlarından vazgeçmelidir. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığını gecikmeksizin aynıyla verecektir."

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Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş kültür ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına tepkiler TBMM Milli Eğitim

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