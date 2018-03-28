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ABD’de siyahi Amerikan vatandaşını vuran iki polis ceza almayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

ABD’de, 2016 yılında siyahi Amerikan vatandaşı Alton Sterling’i vurarak öldüren iki polisin ceza almayacağı açıklandı.ABD’nin Louisiana Eyaleti Başsavcısı Jeff Landry, yaptığı açıklamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlı 2 polisin, Sterling’i vururken "makul ve kabul edilebilir" şekilde hareket ettiğini söyledi.

ABD’de, 2016 yılında siyahi Amerikan vatandaşı Alton Sterling’i vurarak öldüren iki polisin ceza almayacağı açıklandı.
ABD’nin Louisiana Eyaleti Başsavcısı Jeff Landry, yaptığı açıklamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlı 2 polisin, Sterling’i vururken "makul ve kabul edilebilir" şekilde hareket ettiğini söyledi. Landry, iki polisin Sterling’i vurarak öldürmekten dolayı herhangi bir ceza almayacağını belirterek, kararın 2016’dan bu yana süren soruşturmanın sonucunda alındığını ifade etti.
Landry, söz konusu iki polisin olay yerine Sterling’in karıştığı olayla ilgili gelen çağrı üzerine gittiğini, maktulün elinde silah olduğunu ve polislerin önce Sterling’i tutuklamaya çalıştıklarını ifade etti.
ABD’nin Louisiana eyaletinde 5 Temmuz 2016’da Alton Sterling, Blane Salamoni ve Howie Lake adlı iki polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Polis raporlarında Salamoni’nin Sterling’e 6 kurşun sıktığı yer almıştı. Polis yetkilileri Sterling’in elinde silah olduğunu ve polislere tehdit teşkil ettiğini, Sterling’in ailesi ve avukatı ise silahın polislere karşı kullanılma girişiminde bulunulmadığını savunuyordu.

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