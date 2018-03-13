ABD’deki Rus Büyükelçiliği, Moskova’nın, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayıyla bağlantısının olmadığını söyledi.

ABD’deki Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Moskova’nın eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayıyla bir bağlantısının olmadığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova ise zehirlenen Rus ajanı hakkında İngiltere Parlamentosu’nda yapılan tartışmaların "sirk gösterisi" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dün yaptığı açıklamada Eski Rus Ajanı Skripal ve kızı Yuliya’nın karıştığı iddia edilen sinir gazı zehirlenmesi ile ilgili İngiliz yetkililerle aynı görüşte olduklarını belirtmişti. Tillerson’un açıklaması üzerine ABD’deki Rus Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Eski Rus Ajanı Skripal’in zehirlenmesi ile ilgili iddialara ilişkin raporların sahte bir haber olduğunu söyledi. Büyükelçilik sözcüsü, "Rusya’ya karşı asılsız ve temeli olmayan suçlamalar devam ediyor. İngiltere’de yaşanan trajik olaylarla Rusya’nın bir ilişkisi olduğu iddia edildi" dedi. Sözcü, "Ancak şuanda, İngilizlerin ve şimdi de Amerikan otoritelerin vardığı sonuçların doğruluğunu desteklemek için tek bir kanıt bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda çifte ajanlık yaptığı gerekçesiyle Moskova’da vatana ihanetle suçlanan Eski Rus Ajanı Sergey Skripal, İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak komaya girmişti. Eski Rus ajanının kritik durumu devam ederken İngiliz yetkilileri olayla ilgi inceleme başlatmıştı.