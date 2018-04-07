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ABD’deki Türklerden, FETÖ elebaşının malikanesinin önünde protesto gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

ABD’de yaşayan Türkler, FETÖ elebaşının ikamet ettiği malikanenin önünde toplanarak Fetullah Gülen’i ve darbe girişimini protesto etti.ABD’de yaşayan Türkler, FETÖ elebaşı ve yakın çevresinin kaldığı malikanenin önünde toplandı.

ABD’de yaşayan Türkler, FETÖ elebaşının ikamet ettiği malikanenin önünde toplanarak Fetullah Gülen’i ve darbe girişimini protesto etti.
ABD’de yaşayan Türkler, FETÖ elebaşı ve yakın çevresinin kaldığı malikanenin önünde toplandı. Kompleksin giriş kapısının önünde bir araya gelen Türk vatandaşları, FETÖ elebaşını ve darbe girişimini protesto etti. Malikane önünde alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Türk bayrakları taşıyan grup, malikane önündeki güvenlik görevlilerinin uyarısıyla karşılaştı.

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