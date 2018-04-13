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ABD’den kimyasal açıklaması: “Esad rejiminin olduğundan eminiz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye’de yaşanan kimyasal saldırının arkasında Esad rejiminin olduğuna emin olduklarını belirterek Rusya’nın saldırıdan sorumlu olup olmadığını da araştırdıklarını söyledi.Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugün basına verdiği açıklamada ABD’nin Suriye’de yaşanan kimyasal silah krizinin arkasında Esad rejiminin olduğundan emin olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye’de yaşanan kimyasal saldırının arkasında Esad rejiminin olduğuna emin olduklarını belirterek Rusya’nın saldırıdan sorumlu olup olmadığını da araştırdıklarını söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bugün basına verdiği açıklamada ABD’nin Suriye’de yaşanan kimyasal silah krizinin arkasında Esad rejiminin olduğundan emin olduğunu söyledi. Rusya’nın saldırıya ne derece dahil olduğu konusunda henüz soru işaretleri bulunduğunu söyleyen Sözcü Sanders, nihai karar varmak için müttefiklerle görüşme halinde olduklarını belirtti.

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