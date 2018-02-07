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ABD’den "Taner Kılıç" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 10:28 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nauert, “ABD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın tutuklanmasından son derece rahatsızdır” dedi. Türk Hükümetini olağanüstü hali sonlandırmaya ve OHAL kapsamında tutuklananları serbest bırakmaya çağıran Nauert, kendisine yöneltilen bu açıklamanın DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ile alakalı olup olmadığı sorusuna, kendisinin böyle bir bilgi sahibi olmadığını ve bilgisi olmadığı bir konuda yorum yapamayacağını söyleyerek yanıtladı.
Diğer soruda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’yi ziyaret planı ve Nauert’in sözlerinin böyle bir ziyaret esnasında benzer konuları gündeme getirip getirmeyeceği soruldu. Nauert ise, henüz kesinleşmiş bir planın olmadığını ancak böyle bir ziyaret gerçekleşirse Tillerson’ın endişelerini dile getireceğini söyledi.

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