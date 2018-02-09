ABD’den Yunan Terörist ’in geçici şartlı salı verilmesine kınama

8 Şubat tarihinde günlük basın toplantısı sırasında ABD Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauret, Yunanistan’ın Türk Diplomat ve aralarında Amerikalılarında bulunduğu 11 sivilin öldürülmesinden sorumlu 17 Kasım terör örgütü lideri Dimitris Koufodinas’a iki günlük geçici serbestlik vermesini kınadı.

“Ceza almış teröristlerin hapishaneden tatil izni almayı hak etmediğine temelde inanıyoruz” diyen Nauret, Atina’da bulunan ABD Büyükelçiliğinin bu konudaki fikirlerini Yunanlı makamlara ilettiğini söyledi.

Türkiye ve NATO karşıtı olan 17 Kasım Terör Örgütü 7 Ekim 1991 yılında Türkiye Basın Ataşesi Çetin Görgü’ye, 4 Temmuz1994 tarihinde Türkiye Konsolosu Ömer Haluk Sipahioğlu’na yönelik suikastların sorumlusu.

Basın açıklaması sırasında Türkye’de ki gelişmelerde değinen Nauret, aynı zamanda ABD vatandaşı ve NASA çalışanı olan Serkan Göle’nin mahkemede FETO üyesi olmak suçundan ceza aldığını, ancak kanıtların yeterli olmadığını, OHAL kapsamında tutuklanan diğer Amerikalıların da durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Amerika’dan Türkiye’ye seyahat eden vatandaşları için endişe duyduklarını söyleyen Nauret, birkaç gün önceki açıklamasını yenileyerek “Türk hükümetini OHAL’I kaldırmaya ve bu kapsamda tutuklananları serbest bırakmaya çağırıyoruz” dedi

Serkan Gökçe, geçen Ağustos ayında FETÖ’nün kripto elemanı olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.