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AB’den Gazze açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 23:29 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinin aşırı güç kullanmasının, ele alınması gereken ciddi bir mesele olduğunu açıkladı.AB, Gazze- İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri yapan Filistinlilere sert müdahalelerde bulunan İsrail güçleri hakkında açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail-Gazze sınırında yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinin aşırı güç kullanmasının, ele alınması gereken ciddi bir mesele olduğunu açıkladı.
AB, Gazze- İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri yapan Filistinlilere sert müdahalelerde bulunan İsrail güçleri hakkında açıklama yaptı. Dün bir çocuğun ve bir gazetecinin de İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine yapılan açıklamada, “Yaşanan can kayıpları Avrupa Birliğini derinden üzdü. İsrail askerlerinin aşırı güç kullanması ele alınması gereken ciddi bir meseledir” ifadelerini kullandı.
AB sözcüsü Maja Kocijancic, yaralananların hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ettiklerini getirdiğini belirterek, "Avrupa Birliği yaşanan can kayıplarından ötürü çok üzgün" dedi.

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