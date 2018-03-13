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AB’den Türkiye’deki Suriyeli mültecilere 3.7 milyar euro yardım fonunu onayladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler için ayırdıkları 3.7 milyar euro yardım fonunu onayladı.Avrupa Birliği (AB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ay sonunda yapacakları toplantı öncesi Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere vereceği 3.7 milyar euro’luk yardım fonunu onayladığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Avrupa Birliği yetkilileri ile bir araya gelecek.Türkiye şuana kadar 3.5 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etti.

Avrupa Birliği, Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler için ayırdıkları 3.7 milyar euro yardım fonunu onayladı.
Avrupa Birliği (AB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ay sonunda yapacakları toplantı öncesi Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilere vereceği 3.7 milyar euro’luk yardım fonunu onayladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Avrupa Birliği yetkilileri ile bir araya gelecek.
Türkiye şuana kadar 3.5 milyon Suriyeli mülteciyi kabul etti. AB ise Türkiye’ye ilk 3 milyar euro’luk yardımını yapmıştı.

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