HABER

AB’den, Venezuela’ya yaptırım uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 01:12 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Venezuela’da yapılacak seçimlerde daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.Avrupa Birliği, Venezuela’da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, demokrasinin "seçimle" zarar görmesi halinde "uygun tedbirlerin" alınacağı uyarısında bulunarak Venezuela’ya daha fazla yaptırım uygulayabileceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği, Venezuela’da yapılacak seçimlerde daha fazla yaptırım uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Avrupa Birliği, Venezuela’da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde, demokrasinin "seçimle" zarar görmesi halinde "uygun tedbirlerin" alınacağı uyarısında bulunarak Venezuela’ya daha fazla yaptırım uygulayabileceklerini duyurdu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, seçim sürecini ve gelişmeleri yakından izleyecek. Birlik, ülkede demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına zarar verecek herhangi bir eyleme karşı uygun önlemlerle tepki vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca bütün partilerin ülkedeki seçimlere katılmasına izin verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Öte yandan AB, geçtiğimiz yıl Venezuela’ya maddi yaptırımlar uygulayarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu insan hakları ihlaliyle suçlamıştı.

Erken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koyduErken seçimin en çok merak edilen sorusuydu! Hükümet tartışmalara noktayı koydu
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıtOkuyan'a Ülkü Ocakları'ndan çok sert yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.