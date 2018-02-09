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ABD’li yetkili: "Tillerson’ın Türkiye‘ye yapacağı ziyaret zorlu olacak"

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 23:28 | Son Güncelleme

WASHINGTON (İHA)

WASHINGTON (İHA)

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