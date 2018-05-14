ABD'nin Kudüs tavrının yanlış olduğunu belirten İnce, "ABD'nin bu tavrı, Ortadoğu'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin'le, İsrail'le ilgili bir yer değildir. Kudüs Müslümanlar için mübarek yerlerden birisidir. Kosova'daki Müslümanı da ilgilendirir, Ereğli'dekini de Yalova'dakini de ilgilendirir, Kırcaali'dekini de. Gönlünde yeri vardır Müslümanların. Yapılan iş yanlıştır. 1980'de Birleşmiş Milletler'in, kutsal Kudüs şehrinin 'statüsü ve karakterini değiştirme' diye kararını bir kez daha hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 128 devlet, ABD'nin bu kararını kabul etmemişti, 'hayır' demişti. Bu tür davranışlarla yeni çatışma ortamlarının olması kaçınılmazdır. Bölgede yeni gerginlikleri, yeni çatışmaları doğurabilir bu." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "ABD'nin bu tavrı, Ortadoğu'ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin'le, İsrail'le ilgili bir yer değildir." dedi.

- "AKP demeyeceğim AK Parti diyeceğim"

Türkiye'ye huzur ve barış ortamını getireceklerinin altını çizen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun projesi köprüymüş, benim projem huzur. Bana 'gariban' diyor, ben gariban değilim. Ben ondan çok zenginim. Ben özgürlüğüme düşkünüm. 81 milyonu seviyorum. Türk-Kürt diye ayırmam, Alevi-Sünni diye, Doğulu-Batılı diye, AK Partili-CHP'li diye ayırmam, 81 milyonu da seviyorum. Onun için benim gönlüm zengin. Bu huzuru nasıl başaracağız? Bir kere insanları seveceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Toplum olarak barışacağız, gerginlik yok. 'AKP' demeyeceğim örneğin, 'AK Parti' diyeceğim, onları da incitmeyeceğim."

İnce, huzur ve barış ortamı için, ekonomiyi büyütmeyi, gelir dağılımı adaletsizliğini sona erdirmeyi, hukukun üstünlüğünü sağlamayı hedeflediğini anlattı.

Çiftçinin 2002'den bugüne fakirleştiğini savunan İnce, şöyle devam etti:

"Geçen sene mayısta sattığınız buğdayın tonunun, dolar üzerinden değeri 262 dolardı, bugün 243 dolar. Yani geçen sene mayıstan bu sene mayısa daha da fakirsiniz. Sattığınız buğdayın dolar bazındaki düşüşünü, 262'den 243 dolara düştüğünü hepinizin bilmesi lazım. Geçen sene mayısta mazot 4 buçuk liraydı, bu sene mayısta mazot 5,73 oldu. Buğday geçen seneden bu yana Türk lirası üzerinden yüzde 11, mazot yüzde 27 artmış."