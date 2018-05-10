ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Trump ve yönetimini uluslararası hukukun, adaletin, hakkaniyetin yanında bir defa dahi olsa durmaya ve insanlığı şaşırtmaya davet ediyoruz." dedi. Turan, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu üyeleri ile partisinin bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını, uluslarası toplumun da buna tepki gösterdiğini anımsattı. Trump'a seslenen Turan, uluslararası hukuka aykırı olan bu statüyü kabullenmenin suça ortak olmak anlamına geldiğini vurguladı. İsrail rejiminin, başından beri bütün Filistin topraklarında zorla, silah ve uluslararası siyonist sermaye çevrelerinin gücüyle netice almaya çalıştığını belirten Turan, dünyanın, hangi devlet ve uluslararası güç odaklarının bu hukuksuzluğa destek verdiğini bildiğini söyledi.

Trump'ın altın, servet ve silah gücüyle her istediğini yapabileceğini sandığının altını çizen Turan, "Mister Trump, bu güç gösterisi sadece size mahsus değildir. Tarihin nice zorbaları, diktatörleri, güce tapanları vardır ki bugün onların yerinde yeller esmektedir ve zorba olarak anılmaktadırlar." diye konuştu. İşgal altına giren toprakların hukuki statüsünün, taraflar arasında anlaşma olmadığı müddetçe değiştirilemeyeceğini dile getirenTuran, Kudüs meselesinde siyonist Yahudilerin karşısında yalnızca Filistinliler veya Araplar bulunmadığını, tüm Müslümanların bu konuda taraf olduğunu aktardı. Kudüs'ün hukuki statüsünün değiştirilmesi konusunda İslam dünyasıyla hiç bir anlaşma yapılmadığına dikkati çeken Turan, "Nasıl ki bütün dünya Yahudileri bir taraf olarak bu işgal, gasp, zorbalık ve cinayetleri savunuyorsa bütün dünya Müslümanları da sadece Filistin halkının günümüzdeki nesillerinin değil dün, bugün ve yarın Filistin ve Kudüs'ün yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika ve diğer bazı devletler ile güç odaklarının var güçleriyle bu zorbalığı himaye etmeye çalıştığını anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mister Trump, biliniz ki, biz de bütün bu zorbaların ve zorbalıkların karşısında buradayız. Dünya Müslümanları olarak, Türk milleti ve milletvekillerimiz olarak, bütün irademizle bütün zamanlar ve nesiller boyunca sonuna kadar insanlık hak, şeref ve haysiyetini savunmaya devam edeceğiz. Bu münasebetle, alınan bu gayri meşru ve kanunsuz karardan bir an önce vazgeçilmesini, Kudüs'ü tek taraflı olarak İsrail'e peşkeş çekme anlamına gelen bu hukuksuz durumun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu kararda ısrar Ortadoğu'da yeniden yangınların, kavgaların ve korkarız ki savaşların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Daha çok kan, gözyaşı akmaya, anne ağlamaya, çocuklar hapsedilmeye ve insanlık ölmeye devam edecektir." - "ABD kararını gözden geçirmelidir" İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, kararın bölgede yeni gerilimlerin kapısını aralayacağını belirtti.

Kararın ABD yönetiminin, uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığının göstergesi olduğunu ifade eden Serdar, "ABD yönetimi uluslararası toplumun, teamüllerine saygı göstermeli ve dünya barışına zarar verecek bu kararını tekrar gözden geçirmelidir. Uluslararası toplum da ABD'nin bu provokatif hamlesine gereken tepkiyi göstermeli ve Trump yönetimini sağduyuya davet etmelidir." dedi. - "Bu karar bir cehennemin kapısını aralama kararıdır" İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da barış şehri olan Kudüs'ün İslam dünyasının kırmızı çizgisi olduğuna işaret ederek, "Kudüs, bütün dünyanın hasretle arzuladığı bir barış kenti olacakken, farklılıkların birlikte yaşayacakları, çoğulculuğun birlikte tecessüm edeceği bir yerken ne yazık ki maskara mahluk Trump insanlığın bu umuduna ateş dökerek, barut dökerek, Ortadoğu'yu yeniden cehenneme çevirecek bir kapı aralanmıştır. Dolayısıyla Trump'ın kararı bir cehennemin kapısını aralama kararıdır. " diye konuştu.