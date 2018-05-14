ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Dünyada istikrarsızlığı daha da derinleştirecek provokatif bir adım. Ortadoğu barış sürecinin ilerlemesine ciddi manada sekte vuracak bir karar." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Irak'taki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin karara yönelik tepkilere rağmen bugün büyükelçiliğini taşıdığını belirten Yılmaz, "Bu karar dünyada istikrarsızlığı daha da derinleştirecek provokatif bir adım. Ortadoğu barış sürecinin ilerlemesine ciddi manada sekte vuracak bir karar." ifadesini kullandı.

CHP olarak, İsrail ve Filistin devletinin yan yana yaşadığı iki devletli bir çözümden yana olduklarını aktaran Yılmaz, barış içinde ve güvenlikli sınırlar dahilinde bir yaşam perspektifini desteklediklerini vurguladı.

Yılmaz, "Biz, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, egemen ve bağımsız bir Filistin Devletini destekledik. Bu karar bu perspektife ciddi bir darbe indiriyor ve iki devletli çözümün iyice altını boşaltıyor." diye konuştu.