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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz: - "Dünyada istikrarsızlığı daha da derinleştirecek provokatif bir adım. Ortadoğu barış sürecinin ilerlemesine ciddi manada sekte vuracak bir karar" - "(Irak'taki seçimler) bizim için önemli olan Irak'ın istikrarıdır, bağımsızlığını koruyabilmesidir, Irak'taki çekişmenin son bulmasıdır ve istikrarlı bir komşumuzun ortaya çıkmasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Dünyada istikrarsızlığı daha da derinleştirecek provokatif bir adım. Ortadoğu barış sürecinin ilerlemesine ciddi manada sekte vuracak bir karar." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Irak'taki seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin karara yönelik tepkilere rağmen bugün büyükelçiliğini taşıdığını belirten Yılmaz, "Bu karar dünyada istikrarsızlığı daha da derinleştirecek provokatif bir adım. Ortadoğu barış sürecinin ilerlemesine ciddi manada sekte vuracak bir karar." ifadesini kullandı.

CHP olarak, İsrail ve Filistin devletinin yan yana yaşadığı iki devletli bir çözümden yana olduklarını aktaran Yılmaz, barış içinde ve güvenlikli sınırlar dahilinde bir yaşam perspektifini desteklediklerini vurguladı.

Yılmaz, "Biz, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, egemen ve bağımsız bir Filistin Devletini destekledik. Bu karar bu perspektife ciddi bir darbe indiriyor ve iki devletli çözümün iyice altını boşaltıyor." diye konuştu.

İşin bu noktaya taşınmasında Arapların Filistin'i yalnız bırakan tutumunun da etkili olduğuna işaret eden Yılmaz, ABD'nin büyükelçiliğini taşımasının dünyada ciddi gerginliklere yol açacak bir adım olduğuna dikkati çekti.

Yılmaz, "Bu karar başka ülkeler tarafından da takip edilir, büyükelçilikler Tel Aviv'den Kudüs'e taşınırsa, o zaman Filistin Devleti gerçekten bir hayal olarak kalacaktır, gerçekleşme ihtimali olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Öztürk Yılmaz, Filistin konusunda Türk hükümetinin de yaklaşımını eleştirerek, İsrail ile hatalı ilişkiler kurulduğunu ileri sürdü.

-Irak'taki seçimler

Irak'taki seçimlere ilişkin de görüşlerini aktaran Yılmaz, bu seçimlerin bölge açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sonuçlar açıklandığında net bir değerlendirme yapabileceğiz. Ama bizim için önemli olan Irak'ın istikrarıdır, bağımsızlığını koruyabilmesidir, Irak'taki bu çekişmenin son bulmasıdır ve istikrarlı bir komşumuzun ortaya çıkmasıdır. IŞİD belası, iç savaş ve akabinde gelişen siyasi mücadele umuyoruz biran önce son bulur, Irak Ortadoğu'da istikrara katkı sağlayan bir ülke olarak yoluna devam eder."

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