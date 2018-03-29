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ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey Mecliste

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Büyükelçi James Jeffrey'i kabul etti - Volkan Bozkır: - "Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın, yarın ABD'de yeni ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmeler yapacak ve bu görüşmeler sonrasında da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'ye seyahati olacak" - James Jeffrey: - "Danışman ve uzman olarak Türkiye ve Ortadoğu ile çalışıyorum, gazetelere yazıyorum. Onun için Türkiye'deki durum, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri takip ediyorum"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, yarın ABD'de yeni ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmeler yapacağını ve bu görüşmeler sonrasında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gideceğini söyledi.

Bozkır, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'i makamında kabul etti.

Jeffrey, odaya girdikten sonra gazetecilere Türkçe, "Merhaba arkadaşlar nasılsınız, Türkiye'ye dönmek büyük bir zevk, büyük bir zevkle buraya geldim." diye selamladı.

Bozkır, Jeffrey'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Önceki hafta ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunda yaptığı temaslar dolayısıyla, Jeffrey ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiğini anımsatan Bozkır, "Büyükelçi Jeffrey büyükelçiliği sırasında, Türk-ABD ilişkilerine son derece katkılarda bulunmuştur ve şu anda Amerika'daki yeni görevleri sırasında da bu ilişkilerin daha iyiye götürülmesi için önemli katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Volkan Bozkır, Jeffrey ile her görüşmesinde hem bazı olayları tahlil ettiklerini hem de görüş alış verişi sırasında karşılıklı tenkitleri medeni bir şekilde paylaştıklarını vurguladı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, bugünkü görüşmede, hem ABD'deki temasları hakkında Jeffrey ile görüş teatisinde bulanacaklarını, hem de bölgedeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyiye nasıl götürülebileceği konusundaki görüşlerini alacağını bildirdi.

James Jeffrey de Türkçe olarak yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben her şeye katılıyorum. Aynı zamanda ben emekli büyükelçi olduğum için gayri resmi şekilde buraya geldim. Çünkü, ABD'de kamuoyu çok önemli Türkiye gibi. Bu demek ki ben danışman ve uzman olarak Türkiye ve Ortadoğu ile çalışıyorum, gazetelere yazıyorum. Onun için Türkiye'deki durum, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri takip ediyorum. Bunun için bu hafta buraya geldim."

- Türkçesi benden iyi esprisi

Bunun üzerine Volkan Bozkır, "Gördüğünüz gibi Türkçesi benden daha iyi." esprisi yaptı.

Bozkır, ABD temasları ile ilgili soru üzerine, ABD'ye Dışişleri Komisyonu heyeti olarak gittiklerini hatırlattı.

16 Temsilciler Meclisi üyesi ve senatörle görüştüklerini aktaran Bozkır, bu üyeler ve senatörlerin, Türkiye'nin Vaşington Büyükelçiliğinin yoğun çabasıyla özenle seçilmiş kişilerden oluştuğunu bildirdi.

Volkan Bozkır, görüştüğü kişiler arasında; ABD Dışişleri Komisyonu Başkanı, ABD-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve gelecekte önemli yerlere gelmesi beklenen ve önemli görevler içerisinde ismi geçen, çevresi olan senatörler ve Temsilciler Meclisi üyelerinin de yer aldığını ifade etti.

Çok yararlı görüşmeler yaptığını vurgulayan Bozkır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ABD'den beklentilerini ve bu ilişkilerin olması gereken seviyede şu anda olmamasının nedenlerini kendilerine açıklama imkanı bulduk. Keza ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin ve senatörlerin de Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili önem verdikleri bazı hususları doğrudan doğruya kendilerinden dinleme imkanı bulduk. Sanıyorum önümüzdeki dönemde Türkiye ABD ilişkileri daha iyiye doğru gidecektir.

Bunun için aradaki mevcut sorunların halli yolunda önemli adımlar atılmaktadır. Özellikle Suriye'de Afrin, Menbiç ve Türkiye'nin terörle mücadelesi ve güvenliğini sağlaması için yapmakta olduğu operasyonlarla ilgili olarak, ABD'den beklentilerimizin önümüzdeki dönemde karşılanacağı yolunda ümit sahibiyim. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın yarın ABD'de yeni ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmeler yapacak ve bu görüşmeler sonrasında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye seyahati olacak.

Bütün bu gelişmeler sonrasında ümit ediyoruz ki ABD ve Türkiye iki müttefik olarak, 70 yıllık son derece önemli işbirliğinin unsurları olarak Suriye'de de terörle mücadele konusunda da ortak hareket imkanına kavuşacaklardır."

- "Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi..."

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye'nin ABD'den beklentilerinin en başında, "Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün elebaşısının, ABD'de serbest dolaşmasına izin verilmemesi, Türkiye'ye iade edilmesi ve oradaki faaliyetlerinin mali denetime tabi tutulması" olduğunu da aktararak, "Bununla ilgili beklentilerimizin de karşılanacağı ümidini besliyoruz." dedi.

Jeffrey de gazetecilerin soru sorma taleplerini, "Hayır efendim. Çünkü ben görüşmelerime Volkan Bey ile başlıyorum. Yani Türk arkadaşlarımız ile görüşmeden önce Türkiye hakkında bir şey söylemem mantıklı değildir. Ben Türklerden bir kaç şey öğrenmek istiyorum, ondan sonra bir şey söylerim." diyerek geri çevirdi.

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