ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jeffrey Mecliste

Önceki hafta ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunda yaptığı temaslar dolayısıyla, Jeffrey ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiğini anımsatan Bozkır, "Büyükelçi Jeffrey büyükelçiliği sırasında, Türk-ABD ilişkilerine son derece katkılarda bulunmuştur ve şu anda Amerika'daki yeni görevleri sırasında da bu ilişkilerin daha iyiye götürülmesi için önemli katkılar sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Jeffrey, odaya girdikten sonra gazetecilere Türkçe, "Merhaba arkadaşlar nasılsınız, Türkiye'ye dönmek büyük bir zevk, büyük bir zevkle buraya geldim." diye selamladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, yarın ABD'de yeni ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmeler yapacağını ve bu görüşmeler sonrasında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye gideceğini söyledi.

Volkan Bozkır, Jeffrey ile her görüşmesinde hem bazı olayları tahlil ettiklerini hem de görüş alış verişi sırasında karşılıklı tenkitleri medeni bir şekilde paylaştıklarını vurguladı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, bugünkü görüşmede, hem ABD'deki temasları hakkında Jeffrey ile görüş teatisinde bulanacaklarını, hem de bölgedeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyiye nasıl götürülebileceği konusundaki görüşlerini alacağını bildirdi.

James Jeffrey de Türkçe olarak yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben her şeye katılıyorum. Aynı zamanda ben emekli büyükelçi olduğum için gayri resmi şekilde buraya geldim. Çünkü, ABD'de kamuoyu çok önemli Türkiye gibi. Bu demek ki ben danışman ve uzman olarak Türkiye ve Ortadoğu ile çalışıyorum, gazetelere yazıyorum. Onun için Türkiye'deki durum, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri takip ediyorum. Bunun için bu hafta buraya geldim."

- Türkçesi benden iyi esprisi

Bunun üzerine Volkan Bozkır, "Gördüğünüz gibi Türkçesi benden daha iyi." esprisi yaptı.