TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "ABD'nin F-35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir. Hem dostluğa hem müttefikliğe sığmaz." dedi.

Aydın ve beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, Kahta ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında, esnaf ve yerel gazete temsilcilerini ziyaret etti.

Aydın, ziyaretlerinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun F-35 kararına tepki göstererek, ABD'nin bir yandan Münbiç'te Türkiye ile hareket etmesi, bir yandan Türkiye'ye F-35 satışını yasaklayan tasarının kabul edilmesinin çelişki olduğunu söyledi.

Terör örgütlerine tırlar dolusu silah veren ABD'nin bu kararının kabul edilecek bir tarafının olmadığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Türkiye, milli menfaatleri doğrultusunda ABD ile yaptığı silah anlaşmalarının benzerlerini birçok ülke ile yaptı. ABD'nin aldığı F-35 kararının çok iyi irdelenmesi, arka planına iyi bakılması gerekir. ABD, aldığı bu yanlış karardan bir an önce dönmesi gerekir. Münbiç'te ABD ile beraber ortak hareket ediyoruz. Olumlu sonuçlar alıyoruz ve Münbiç'i terör örgütlerinden temizlemeye çalışıyoruz. Fakat ABD'nin F-35 kararı uluslararası hukuka uygun değildir. Hem dostluğa hem müttefikliğe sığmaz."