ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararı

"ABD'nin sürekli komşularımızı ve uluslararası toplumun aktörlerini tek taraflı yaptırım kararlarıyla cezalandırması, esasen uluslararası barış ve güvenliğe hizmet etmiyor. Şunu açıkça belirtmek gerekiyor; ABD'deki Trump yönetimi siyaseten İsrail'in rehinesi haline dönüşmüştür. Washington dünya politikalarını belirliyor, Washington'u da Tel Aviv. Trump bugün Yahudi lobisinin kuklası haline dönüşmüştür. Ortadoğu'da ABD'nin attığı adımlar, İsrail'in güvenliğini güçlendirmek ve ABD'nin çıkarlarını tahkim etmek amacını taşıyor."

Yaptırım kararının tek taraflı, uluslararası toplumun genel duruşuna aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

Yılmaz, İran'ın çevrelenmesinin, ekonomik olarak zora sokulmasının, içeriden bir ayaklanmanın teşvik edilmesinin her şeyden önce bölge ülkelerinin istikrarını, güvenliğini etkileyeceğini söyledi.

Bu davranışın da küresel istikrara ve barışa katkı sağlamayacağını vurgulayan Yılmaz, bundan önce Rusya'ya Kuzey Kore'ye, İran'a ve diğer ülkelere uygulanan yaptırımların bir sonuç vermediğine, ABD'nin elini de güçlendirmediğine dikkati çekti.

Hükümetin bu yaptırım kararıyla ilgili çok ciddi tedbirler alması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yapılacak yaptırımların içeriğine bakıldığında Türkiye ekonomisini doğrudan etkileyecek maddeler var. Özellikle İran'ın petrol ihracatını, dolayısıyla Türkiye'nin ithalatını etkileyecek. İran'da iş yapan firmalarımız, devletimiz etkilenecek. Biz tekrardan Zarrab, Halkbankası, Hakan Atilla, Zencani'lerin olmasını istemiyoruz. Hükümetin ciddi manada bu işlerin tedbirini alması önem ve öncelik taşıyor. Bu yaptırım kararı bir süre sonra Türkiye'yi ciddi manada etkileyecektir. ABD ne Suriye'de ne Irak'ta, ne Yemen'de, ne Suudi Arabistan'la ilişkilerde ne de İran'la olan ilişkilerde artık yapıcı bir aktör olmaktan çıkmış, adeta bölgede var olan bozuk düzeni de darmadağın edip istikrarsızlaştırmak için uğraşıyor. Bir süre sonra Trump'a da Yahudi cesaret ödülünün verilmesi bizim için sürpriz teşkil etmeyecektir."