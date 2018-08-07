ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İran'a yaptırımlarda, Türkiye'nin asla taraf olmaması konusunda ülkeyi yönetenleri uyarıyoruz. Türkiye, İran'a yaptırımlardan en ağır zarar görmüş ülkedir." dedi. Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dolardaki dalgalanmaya dikkati çekerek, kısa sürede piyasaları bu kadar oynayan bir seyre, yönetim krizinin soktuğunu savundu. Söz konusu durumun, tek kişi sisteminden ve o kişinin atadıklarının piyasalara ve dünyaya güven vermemesinden kaynaklandığını iddia eden Özel, "Dış politikadaki hatalar, yanlış pozisyon tutmalar, lüzumsuz didişmeler Türkiye ekonomisini bu kadar kırılgan hale getirdi." diye konuştu. Özel, 2001'deki krizde, dolara karşı günde yüzde 4-6'lık kayıplar olmadığını, Türk ekonomi tarihinde ilk kez böyle kayıplar yaşandığını savunarak, "2001 krizinde toplam kayıp yüzde 40'ı biraz geçiyordu. Bugün geldiğimiz noktada, dolar karşısında Türk lirasının kaybı yüzde 40'a gelmiş, yani 2001 krizine dayanmış noktada." ifadesini kullandı. Parlamenter sistem döneminde, "Ekonomiyle ilgili çok bakanlık var, çok seslilik oluyor, tek elden yönetilemiyor." denilerek yeni sistemle çok sesin, ortak aklın ortadan kaldırıldığını belirten Özel, "Şimdi ses çıkarabilecek bir tek kişi var, onun da sesi çıkmıyor. Daha doğrusu lügatı tükendi. Çünkü ekonomi yönetiminde güven son derece önemli. Kimin konuştuğu ve ne konuştuğu önemli. Bugün ekonomi yönetiminin emanet edildiği Berat Albayrak'a kimse güvenmiyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın makroekonomi konusunda akademik bir yetersizliğinin bulunduğunu iddia eden Özel, Albayrak'ın bu konuda 6 ay süre ile ders aldığını, bakanlığa Marmara Üniversitesinde aldığı derslerle hazırlandığını savundu. Özel, "Türkiye, bir damadın özel dersle yetiştirilmeye çalışıldığı bir bakanlık tarafından yönetiliyor. Oysa bu ülkenin ekonomisinin yönetilmesi için bize o dersi alan değil, hiç değilse o dersi verenin gelip ekonomide söz sahibi olması lazım. Bugün kifayetsiz bir muhterisin, 'onu da ben yaparım, bunu da ben yaparım' diye düşünerek getirildiği bir makamda kendi yetersizliğinin ülkeye bedel ödettiği bir süreci yaşıyoruz." diye konuştu. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütün iktidarı boyunca başkanlığa özendiğini, seçimden önce "24'ünde yetkiyi bana verin, bakın dolarla, faizle nasıl mücadele edilir, ekonomi nasıl yönetilir görürsünüz." dediğini anlatarak, şu anda ekonominin nasıl yönetilemediğini, çığrından çıkmış faizin ve kontrol altına alınmayan doların, avronun nerelere geldiğinin görüldüğünü belirtti.

"Ekonomi bu haldeyken büyük usta Erdoğan ne yapıyor acaba?" diye takip ettiğini ifade eden Özel, "Gördüğüm yerde, her şeyin başındaki tek adam değil, Çamlıca muhtarı var. Bir gün Çamlıca Camisi'ni geziyor, bilgi alıyor, diğer gün Çamlıca vericilerini inceliyor. Bir tane ekonomiyle ilgili piyasalara huzur, güven verecek, rahatlatacak ve ülkedeki insanlara bedel ödetmeyecek tedbiri alma iradesinin arkasında durmuyorlar." dedi. - "Türkiye'nin çok dikkatli olması gereken bir süreçteyiz" Özel, Türkiye'nin çok dikkatli olması gereken bir süreçte bulunduklarına değinerek, "İran'a yaptırımlarda, Türkiye'nin asla taraf olmaması konusunda ülkeyi yönetenleri uyarıyoruz. Türkiye, İran'a yaptırımlardan en ağır zarar görmüş ülkedir. Kendince üretmeye çalıştığı çözümler üzerinden de daha hangi zararları göreceği hala tartışmalı olan, milli bankaları itibar kaybetmiş, uluslararası yaptırımlarla karşı karşıya olunan bir durumdadır." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda soğukkanlı bir arabuluculuk yapması gerektiği görüşünü dile getiren Özel, "İran ile olan ticari ilişkileri göz önünde bulundurarak, bu yaptırımlardan İran'dan sonra en çok zarar görecek ülke olduğunu gözeterek, İran'a yaptırımlar konusunda hızlı, serin kanlı, çözüm üretici bir diplomatik atağı yapması gereken ülke Türkiye'den başkası değildir. Meydan okumayla, görmezden gelerek ya da bir tarafta saf tutarak yapılabilecek bir çözüm ortada yoktur." diye konuştu.

- "Parti içi tartışmaları bu kürsülerden konuşmak doğru değil" CHP'de olağanüstü kurultay talebi için toplanan imzalara ilişkin bir soruya Özel, "Doların içinde bulunduğu bu durum, mutfaktaki yangın, vatandaşın sıkıntılarını dile getirmek varken parti içi tartışmaları bu kürsülerden konuşmak doğru değil." dedi. İmzalar konusunda yasal sürenin dün tamamlandığını, bu konuda dün bir açıklamanın da yapıldığını anımsatan Özel, yarınki MYK sonrasında parti sözcüsünün değerlendirmede bulunacağını belirtti. Özel, "İmza veren de vermeyen de CHP'li ve bizim kardeşimiz, yoldaşımız. Bu, milletvekili bazında da böyle, Parti Meclisi içinde de böyle, delegeler ve üyeler bazında da böyle. Kurultay talepleri ve toplanan imzalar son derece önemlidir. Buradan alınması gereken mesajlar alınmalı, çıkarılması gereken dersler çıkarılmalı, yapılması gereken ne varsa yapılmalıdır." açıklamasını yaptı. - Mahir Ünal'ın ifadeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Demokrasiyi bir ülkede yerin altına gömmüş bir partiden alacak demokrasi aklımız yoktur." dedi.