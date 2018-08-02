"ABD'nin kararı akıl tutulması"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım açıklamasına tepki gösterdi.

ABD'nin kararının Gül ve Soylu'nun azim, kararlılık ve cesaretine zarar vermeyeceğini, aksine güç katacağını belirten Bozdağ, "ABD yönetiminin bu kararı, aklı selimden uzaklaşmadır, akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Bozdağ, hiçbir ülkenin, güç veya kişinin tehdit ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye'ye istediğini yaptıramayacağını ifade etti.

Türk milletini, Türkiye devletini başkalarıyla karıştıranların büyük bir yanlışlık içinde olduğunu vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti: