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ABD'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açma kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Nebati: - "Müslümanlar olarak kutsalımıza yönelik sınırsız saldırıları ümmetin uyanış vesilesi olarak görmekle yükümlüyüz. Kudüs özgür olmadan Müslümanların özgür olması mümkün değildir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, ABD'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açma kararına ilişkin, "Müslümanlar olarak kutsalımıza yönelik sınırsız saldırıları ümmetin uyanış vesilesi olarak görmekle yükümlüyüz. Kudüs özgür olmadan Müslümanların özgür olması mümkün değildir." dedi.

Nebati, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması sonrası Tel Aviv'de, ABD Büyükelçiliği tabelalarının Kudüs yollarına asıldığını belirtti.

1917'den beri işgal altında olan Kudüs'te Müslümanların yoksulluk, gasp, şiddet, işkence ve vahşet gerçeği ile sınandığını anlatan Nebati, şunları söyledi:

"Bütün dünyanın gözü önünde BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihinde aldığı 'Hiçbir ülke Kudüs'te büyükelçilik bulunduramaz' kararına rağmen, kabadayılıkla, zorbalıkla, oldu bittiye getirilerek Kudüs'ü işgale, başkent yapma girişimleri arsızca devam etmektedir. Firavun kibri ile çıkarları için ahlaki, insani, hukuki bütün ilkeleri ayaklar altına alanlar yaptıklarının bedelini ödeyecektir."

Güçlünün tek haklı olduğu çarpık düzen sürdüğü müddetçe bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların bitmeyeceğini vurgulayan Nebati, bu açıdan Türkiye'nin güçlü duruşunun daha da önem kazandığını ifade etti.

Kalkınan, büyüyen, şahlanan, kimseye müdanası olmayan bir Türkiye'nin, güç bloklarının işine gelmeyeceğini kaydeden Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlerin ateş topuna dönmüş bu coğrafyada var olabilmek için daha da güçlenerek, yolumuzda emin adımlarla ilerlemekten başka bir seçeneğimiz yoktur. Azgın iştahları ve sınır tanımazlıkları ile bugün Kudüs'ümüze, Mescid-i Aksa'mıza yönelen kirli ellerin yarın, öbür gün Mescid-i Haram'a, Mekke'ye uzanmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Müslümanlar olarak kutsalımıza yönelik sınırsız saldırıları ümmetin uyanış vesilesi olarak görmekle yükümlüyüz. Kudüs özgür olmadan Müslümanların özgür olması mümkün değildir."

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AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati Kudüs TBMM

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