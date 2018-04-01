HABER

ABD’nin Rusya büyükelçiliğinden olumlu mesaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliği, diplomatik kriz devam ederken Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.Ajan krizi nedeniyle ABD’nin St.

ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliği, diplomatik kriz devam ederken Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini duyurdu.
Ajan krizi nedeniyle ABD’nin St. Petersburg’daki başkonsolosluğunun kapanmasının ardından ABD’nin Rusya’daki büyükelçiliğinden olumlu bir mesaj geldi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi. ABD Büyükelçiliğinin açıklamasında, "Şimdi konsolosluk kapatıldı. Ancak ABD-Rusya ilişkilerini iyileştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Dün, ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerika bayrağı kaldırılmış, görevlerine son verilen Rus diplomatlar ve aileleri de Rusya’nın Washington büyükelçiliğinden ayrılmıştı.

Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
Flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı!Flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

1060 oyla yeniden genel başkan!

1060 oyla yeniden genel başkan!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması

Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.