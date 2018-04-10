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ABD’nin Suriye tasarısına BMGK’dan veto

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Suriye meselesi için acil olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullanıp kullanmadığını araştırmak üzere oylamaya sunulan tasarı veto edildi.Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine düzenlenen acil BMGK toplantısında, Rusya’nın bölgede kimyasal silah kullanıp kullanmadığını araştırmak için bir tasarı hazırlandı.

Suriye meselesi için acil olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Rusya’nın Suriye’de kimyasal silah kullanıp kullanmadığını araştırmak üzere oylamaya sunulan tasarı veto edildi.
Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerine düzenlenen acil BMGK toplantısında, Rusya’nın bölgede kimyasal silah kullanıp kullanmadığını araştırmak için bir tasarı hazırlandı. Oylamaya sunulan tasarıda 6 ülke ‘evet’, 7 ülke ‘hayır’ ve 2 ülke de ‘çekimser’ oy kullandı. Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, oyalama öncesi yaptığı konuşmada, ABD tarafının talep ettiği mekanizmanın "bağımsız olmayacağını" belirterek, oylamaya sunulacak tasarıyı "anarşi ve manipülasyon" olarak değerlendirdi.
BM Güvenlik Konseyi’nden bir tasarının onay alması için en az 9 ülkenin olumlu yönde oy kullanması ve daimi üye olan ülkeler tarafından da veto edilmemesi gerekiyor.

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