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ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin paylaşımda bulunan Ünal, şunları kaydetti:

"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir."

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ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Filistin Kudüs

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