ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geliyor. Bu emperyalist saldırının, emperyalist yaptırımın sonlanmasını istiyoruz." dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugünün "Dünya Çiftçi Günü" olduğunu belirterek, AK Parti iktidarı döneminde, 700 bin çiftçi ailesinin tarımdan uzaklaştığını savundu.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına değinen Sarıbal, "Ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geliyor. Bu emperyalist saldırının, emperyalist yaptırımın sonlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sarıbal, ABD'nin bu kararından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eğer bir ülkede ABD elçiliği yoksa o ülke öyle veya böyle barışı sağlar. Bir ülkede ABD büyükelçiliği varsa eninde sonunda o ülkede, kaos aşağı yukarı kendini gösterir." ifadelerini kullandı.

Meclise yeni bir "torba teklifin" geldiğini anımsatan Sarıbal, teklifin 6. maddesinin, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) bir bölümünün, 29 yıllığına belediyeye ve belediyenin de bunu özel teşebbüslere kiralamasını öngördüğünü söyledi. Sarıbal, "AOÇ, Atatürk'ün hazineye bağışladığı ve nasıl çalıştırılmasını ortaya koyduğu bir yapıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzdur, Atatürk'ün mirasına ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

