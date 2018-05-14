CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Donald Trump'ın savunulamaz, akıl almaz kararıyla, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmesinden, ölü sayısının artmasından endişe ettiğimiz bir süreç başlamıştır." dedi. Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, büyük olasılıkla Meclisin son çalışma haftasına girildiğini belirterek, halkın 24 Haziran'da vereceği oylarla parlamenter sistem ve Meclisin itibarına ilişkin de kararını ortaya koyacağını ifade etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan ve son haftanın gündemi olması beklenen kanun teklifine işaret eden Özel, düzenlemenin yüzde 51 oy oranının göremeyen AK Parti iktidarı ile MHP'nin "asla yapılmayacak" dedikleri, seçim ekonomisi niteliğindeki düzenlemelerden oluştuğunu savundu. Genel Kurulda geçen hafta kabul edilen Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanununun anayasa aykırı olduğu iddia eden Özel, "Yetki kanununu Cumhurbaşkanı imzaladıktan dakikalar, saatler sonra Anayasa Mahkemesine götürüyoruz. Bizim hazırlığımız tamam, Cumhurbaşkanının imzasına kaldı." diye konuştu.

-"Gazze ziyaretini yapacak cumhurbaşkanı, İnce olacak" Özel, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve buna ilişkin bugün yaşanan gelişmelere de değinerek, şunları ifade etti: "Donald Trump'ın savunulamaz, akıl almaz, ABD'nin geleneksel dış politikasına da aykırı, Amerika'ya arabuluculuk vasfını kaybettiren kararıyla, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmesinden endişe ettiğimiz, Ortadoğu'da yaşayan tüm dinlerin mensuplarının hak etmedikleri bir sürtüşmeyle karşı karşıya kalacakları, ölü sayısının artmasından endişe ettiğimiz bir süreç başlamıştır. Bu süreçte Türkiye'nin duruşu ve tutumu çok önemlidir. Referandum söz konusu olunca Almanya'ya aslan kesilenler, Hollanda'ya karşı milli duruş gösterenlerin bugün, beklenenin, kendi ortalamalarının çok altında ve üç oktav aşağıdan Filistin'e sahip çıkmalarını ibretle takip ediyoruz." Hükümetin Filistin konusunda izlediği politikayı ve özellikle Mavi Marmara olayı sonrasında İsrail ile yürüttüğü ilişkileri eleştiren Özel, "Bu kaçıncı cuma, bu kaçıncı mayıs, bu kaçıncı mayısın ilk cuması, Erdoğan Gazze'ye gidecekti, ziyarette bulunacaktı? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Gazze ziyareti sözünün birkaç ay içinde tutulacağını ümit ediyoruz. Ama ziyareti yapacak cumhurbaşkanının Muharrem İnce olacağından şüphemiz yok." dedi.

-"Af, 140 karakterle, 280 karakterle olmaz" Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrasında gündeme gelen af tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Affın toplumsal mutabakatın sağlanması halinde Meclisten çıkan bir yasal düzenleme olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle devam etti: "Af, 140 karakterle, 280 karakterle olmaz. Twitter'dan af çağrısı yapıp müttefiklerden canlı yayında cevabını alıp, kızarıp morarıp başka bir yerden ısrarla sürdürmekle olmaz. Af konuşulacaksa Mecliste konuşulacak. Meclis toplumda bir mutabakat varsa onu konuşacak. Bu yapılan iş tükenmekte olan bir partinin, 'Kitlesel bir ikna ediş nereden bulabilirim' diye kişilerin duygularıyla oynamasından başka bir şey değildir. Affı bir toplumsal bekleyişe dönüştürmeden dile getirmek cezaevlerini hareketlendirmekten, cezaevinde yakınları olanların duygularıyla oynamaktan başka işe yaramaz. Ucuzculuktur, kolaycılıktır, siyasi bir tükenmişin kendisine can simidi aramasıdır."

Bahçeli'nin af ile ilgili sözlerine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve AK Parti yöneticilerinden gelen cevapların da iyi okunmasını isteyen Özel, bu durumun Bahçeli'nin AK Parti'de siyasal ağırlığının olmadığının, ciddiye alınmadığının göstergesi olduğunu iddia etti. -"AKP'nin ilk 10 yılını bile CHP'ye yazıyor" Özel, konuşmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP'ye yönelik "FETÖ 40 yıl sizin baskı ikliminizde büyüdü" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi. Ünal'ın 40 yıl iddiasının hem matematiksel hem de hukuki açıdan temeli olmadığını savunan Özel, FETÖ'nün doğuşunun 1972 yılı olarak baz alınması halinde, 40 yılın 2012 yılına işaret ettiğini söyledi. Özel, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğini hatırlatarak, "AKP'nin ilk 10 yılını bile CHP'ye yazıyor Mahir Bey. Hiçbir şeyden utanmıyorsan şu hesaptan utan. Bu hesap ortadayken Mahir Bey'in bırakın söylediği söze, attığı imzaya bile itibar etmeyip doktor raporu istemek lazım." ifadesini kullandı.

CHP'nin ve şahsının darbe girişimiyle ilgili ana davada doğrudan zarar gören sıfatıyla müdahil olma taleplerinin kabul edildiğini aktaran Özel, bunun da Ünal'ın sözlerini hukuki açıdan çürüttüğünü bildirdi. Özel, "Mahir Bey ellerindeki FETÖ çamurunu bizim üzerimize sürmeye çalışıyor. Biz bu konuda teflonuz. CHP'nin üstü o pisliği tutmaz." dedi. Özgür Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) çekilen kuraya göre, 24 Haziran'daki seçimde kullanılmak üzere cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin yer aldığının ifade edilmesi üzerine Özel, "Biz kura ile bugün birinci sıraya gelen İnce'nin oyların sayılması sonucunda da birinci sırada olacağına inanıyoruz." karşılığını verdi. - "Vekilin itibarı yok, sincabın, rakunun var" Özel, TBMM yerleşkesinde "hayvanat bahçesi yapılacağına" dair haberlerin hatırlatılması üzerine, söz konusu haberi gazetelerden okuduğunu bildirdi. Meclis Başkanlığının bugüne kadar yapılacak düzenleme ve tadilatları milletvekillerine danışmadan hayata geçirdiğini savunan Özel, "Meclis'in ortak kullanım alanlarını pavyona, spa merkezine çevirirken bize soran olmaz, bugün diyorlar ki 'sincap gelecek, rakun gelecek.' Sincabın da canı sağolsun, rakunun da canı sağolsun. İstediklerini yapsınlar. Hani milletin meclisini millet yapacaktı ya şimdi yandaş yapıyor. Ama yandaşları temsilen de bir hayvan koyacaklarsa o da kokarca olsun. Çünkü burnumuza kötü kokular geliyor. Milletin vekiline tanınmayan itibarın rakuna, sincaba tanınması da 26. dönemin özeti olsa gerek." diye konuştu.