HABER

ABD'nin yaptırım kararına TBMM Başkanı Yıldırım'dan tepki:

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

"Karar, hukuksuz ve son derece keyfi" - "Bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının iki bakana yönelik yaptırım kararının, hukuksuz ve son derece keyfi olduğunu belirtti.

Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye'deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkilerABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD binali yıldırım hukuksuz keyfi tepki yaptırım kararı

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

CNN International 'son dakika' duyurdu! Trump'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek

CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek

Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz

Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.