HABER

ABD'nin yaptırırım kararına Meclis'teki 4 partiden ortak tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarınca ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarınca ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'Hayır' diyoruz" denildi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzasının bulunduğu ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye hükümetinin 2 bakanına yönelik Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyulan yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği vurgulanırken, bu tür uygulama ve tehditkar beyanların, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmış sorunları çözmeye yardımcı olmadığı gibi bunlara yeni sorunlar ekleme niteliği taşıdığı belirtildi.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak açıklaması şöyle:
"Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye yönelik alçak darbe teşebbüsünün mimarı, baş suçlusu Fetullah Gülen uzun yıllardan bu yana ABD'de oturmaktadır ve iadesine ilişkin hukuk temelindeki her türlü girişim adeta bir duvara çarpmış gibi hiçbir sonuç doğurmamıştır. ABD, sınır komşumuz olan Suriye'de Türkiye karşıtı terör gruplarıyla askeri ilişkiler içindedir ve bunların Türkiye için taşıdığı tehdit ve tehlikeyi hiçbir şekilde dikkate almadığı gibi adeta bile isteye bu politikaya yatırım yapmaya devam etmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde çeşitli sınırlama girişimlerinin yine ABD iç iktidar mekanizmalarında tehditkar bir şekilde gündeme taşındığı görülmektedir.
Sürece İçişleri ve Adalet Bakanları'nın eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyorAbdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecekCHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek

CHP'de imza krizi! Ankara bugün hareketlenecek

Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz

Muharrem İnce: Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamaz

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.