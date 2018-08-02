ABD'nin yaptırırım kararına Meclis'teki 4 partiden ortak tepki

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarınca ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'Hayır' diyoruz" denildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararıyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzasının bulunduğu ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, Türkiye hükümetinin 2 bakanına yönelik Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe koyulan yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği vurgulanırken, bu tür uygulama ve tehditkar beyanların, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmış sorunları çözmeye yardımcı olmadığı gibi bunlara yeni sorunlar ekleme niteliği taşıdığı belirtildi.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye yönelik alçak darbe teşebbüsünün mimarı, baş suçlusu Fetullah Gülen uzun yıllardan bu yana ABD'de oturmaktadır ve iadesine ilişkin hukuk temelindeki her türlü girişim adeta bir duvara çarpmış gibi hiçbir sonuç doğurmamıştır. ABD, sınır komşumuz olan Suriye'de Türkiye karşıtı terör gruplarıyla askeri ilişkiler içindedir ve bunların Türkiye için taşıdığı tehdit ve tehlikeyi hiçbir şekilde dikkate almadığı gibi adeta bile isteye bu politikaya yatırım yapmaya devam etmektedir. Öte yandan, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde çeşitli sınırlama girişimlerinin yine ABD iç iktidar mekanizmalarında tehditkar bir şekilde gündeme taşındığı görülmektedir.

Sürece İçişleri ve Adalet Bakanları'nın eklenmesini ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının ve kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."

