Abdulhamit Gül: Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, başarıya ulaşamayacak

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, birilerinin Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini belirterek, "Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi tarafından 110 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye, beyaz baston ve konuşan saat dağıtım törenine katıldı. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törende konuşan Bakan Gül, istikrarı kalıcı hale getirerek, Türkiye'yi, ekonomide en büyük 10 ülkesi arasına koyacaklarını belirtti. Gezi eylemlerini örnek verip, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemeyenler olduğuna dikkat çeken Bakan Gül, şöyle konuştu:
"İstikrar kalıcı hale gelince, Türkiye, dünyadaki ilk 10 ülkesi arasına girecek ekonomide. 25 bin dolar kişi başı milli gelire ulaştıracağız. Hem Gaziantep'imize hem ülkemize çok büyük yatırımlar yaptık. 30 milyarın üzerinde Gaziantep'imize yatırımlar yaptık. Bu hizmetleri devam ettirmek istiyoruz. Elbette daha yapacak çok şeyimiz var. 'Her şeyi bitirdik, her şeyi yaptık' demiyoruz ama çok önemli işler yaptık, bundan sonra da önemli işler yapmaya kararlıyız. O yüzden sizlerin vereceği destekle inşallah güçlü hükümet, güçlü Meclis'te Türkiye geleceğe daha güvenle bakacak. Yapmak zordur, yıkmak kolaydır değerli arkadaşlar. Akif'in dediği gibi 'Süleymaniye Camii'ni yapmak için bir Sinan lazım, bir Süleyman lazım ama yıkmak için oradaki 2 işçiyi alsan, bir kazma, bir kürek o güzelim eseri yıkabilirsiniz.' Şimdi Recep Tayyip Erdoğan 'Ben yaptım, daha güzelini yapmak için geliyorum' diyor, diğerleri toplanmış kazma kürekle 'Hangi iş yapıldıysa biz yıkmaya geliyoruz' diyor ama bu millet inşallah daha güçlü bir şekilde, aydınlık bir şekilde yapmak için tercihini ortaya koyacaktır. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı yapılırken birileri çıktı 'yaptırmayız' dediler. Şimdi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uçaklarımız inecek üçüncü havalimanına. Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini birileri istemiyor. Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, asla başarıya ulaşamayacaklar."
Bakan Gül, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte engellilere medikal malzemelerini verdi.
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