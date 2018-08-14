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Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 07:47 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ile yaşanan rahip Brunson krizini kaleme aldı. 'Trump'tan sinyal var' başlıklı yazısında Selvi, Trump'ın, "Erdoğan’ı ve Türkiye’yi severim. Her gördüğüm zaman bu ilgiyi hissettiriyorum" dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, ABD ile 'rahip' ve 'dolar' krizini yazdı: Brunson olayı bitse...

ABD ile Türkiye arasındaki rahip Brunson krizi, Türkiye'de döviz kurlarının ekonomik parametrelerin dışında yükselmesi ile sonuçlandı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Trump'tan sinyal var' başlıklı yazısında, iki ülke arasındaki 'rahip' krizini kaleme aldı.

İLGİNÇ DİYALOGLAR

ABD ile görüşmeler sırasında, yaşanan ilginç diyaloglara değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yarın saat 18.00’e kadar göndereceksiniz... Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya" sözlerini hatırlatarak, bu ifadelerin kullanıldığı görüşme için şunları yazdı:

"Heyet, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın Türkiye’ye iadesi ve Halkbank soruşturmasına yönelik talebi hatırlatıp “Bize bir hafta-10 gün süre verin” diyor. Belli ki bu işler önceden konuşulmuş. Ancak Amerikan tarafı bu süreyi tanımadan “Önce Brunson’ı havada görelim” diye kestirip atıyor. Bunu sadece heyetin tavrı olarak okumamak lazım. Başkan Trump’ın iradesi olarak görmek gerekir."

"ÇÖZÜM İÇİN ANAHTAR..."

Çözüm için anahtarın liderlerin elinde olduğunu ifade eden Selvi, Trump'ın “Erdoğan’ı ve Türkiye’yi severim. Her gördüğüm zaman bu ilgiyi hissettiriyorum” sözlerini de aktardı. Selvi, işi prestij meselesi yaptığını söylediği Trump'ın Brunson'ı koşulsuz olarak ABD'de görmek istediğini yazdı.

"BRUNSON OLAYI BİTSE..."

Selvi, "Ama Brunson olarak başlayıp dolar krizine dönüşen olayın bir de siyasi yüzü var. ABD dolar üzerinden Türkiye’yi vurup Erdoğan’a diz çöktürmek istiyor. Brunson olayı bitse başka bir kriz çıkaracaklarından kuşku yoktur." ifadelerini kullandı.

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ABD Türkiye dolar rahip Recep Tayyip Erdoğan brunson dolar krizi

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