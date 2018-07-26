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Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken Akşener yazısı: Zor günler bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 07:34 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in aday olmama kararını bugünkü yazısında değerlendirdi.

Meral Akşener, dün sosyal medya hesabından İYİ Parti kurultayında yeniden genel başkan adayı olmayacağını açıkladı. Akşener'in bu açıklaması Ankara'da geniş yankı uyandırdı. Parti yönetiminin ise Akşener'i ikna çabaları sürüyor.

İYİ Parti'deki bu gelişmeyi bugünkü 'İYİ Parti'de pandoranın kutusu açıldı' başlıklı yazısında değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Akşener’in daha da güçlenerek geri dönüş yapma ihtimalini hâlâ güçlü bir seçenek olarak görüyorum' dedi.

'ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Selvi daha sonra, 'Ama İYİ Parti’yi zor günler bekliyor. Dip akıntıların güçlü olduğu İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan büyük gemiler, kılavuzu kaptana ihtiyaç duyar. İYİ Parti seçim gecesinden itibaren siyasetin tehlikeli sularına girmiş buluyor' ifadelerini kullandı.

Partileri başarıya taşıyanların liderler olduğunu ifade eden Selvi, 'İYİ Parti ise ne ideoloji partisi ne de bir kadro hareketi. Akşener partisi olarak doğdu. Ama parti siyasetin azgın sularında yüzerken, lidere en çok ihtiyaç duyduğu bir anda Akşener’i kaybetmiş durumda.' dedi.

'İYİ Parti gemisi su almaya başladı' diyen Selvi, şöyle devam etti:

'Konuştuğum parti yöneticileri, Akşener’i tek aday olarak gösterme konusunda kararlılar. Ama partide bir yandan da potansiyel genel başkan adayları kıpırdamaya başladı.'

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