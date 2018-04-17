Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den istediği, dün yargılanmasına başlanan rahip Brunson davasını hatırlatan Selvi, Fetullah Gülen'le ilgili ABD'de henüz bir dava açılmadığını söyledi. Gülen'in iadesiyle ilgili ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'a teslim edilen belgelerin de henüz yargıya gönderilmediğinin ortaya çıktığını söyleyen Selvi, buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'FETÖ seni de getireceğiz' diye seslendiğinin altını çizdi.
"BİR DE BAKMIŞSINIZ MİT'E AİT UÇAKLA GÖZLERİNDEKİ BANTLA..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle ilgili olarak Selvi, "Çünkü konjonktür değişiyor. MİT şimdiye kadar 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip getirdi. Bu iş bir ‘al-ver’ meselesi. Peki bir gün Fetullah Gülen de ABD’den paketlenip getirilebilir mi? Bu sorunun cevabını araştırdım. Eğer ABD’nin Türkiye’den daha önemli bir menfaati söz konusu olursa Gülen’i verir deniliyor. Bir de bakmışsınız ki MİT’e ait bir uçakta gözlerindeki bantlar çözülüp, ”Memlekete hoş geldin Gülen” denilmiş. Öcalan’a olduğu gibi." ifadelerini kullandı.
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