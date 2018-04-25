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Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 07:10 | Son Güncelleme

Ankara'nın en önemli gündem maddesi Abdullah Gül. Bugün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşecek olan Gül'ün aday olup olmayacağının da netleşmesi bekleniyor. AK Parti kulisleri de 'Abdullah Gül' ismi ile adeta çalkalanıyor.

Abdullah Gül aday olacak mı? Ankara kulislerinde en fazla yanıt aranan soru bu. Gül'ün adaylığı konusunda kritik saatlere girildi. Bugün Abdullah Gül ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek. Gül'ün adaylık durumunun netleşmesi bekleniyor.

Gül'ün adaylığı konusunda yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kritik saatlerin içine girdik. İbre Gül’ün adaylığı yönünde. Şimdiye kadar tereddütlü tutumu nedeniyle eleştiri konusu olan 11.Cumhurbaşkanı Gül’ün bu kez kararlı olduğu söyleniyor. Ama Gül, ittifakın ortak adayı olma konusundaki şartından vazgeçmiş değil." ifadelerini kullandı.

CHP’den 15 milletvekili gönderilerek seçimlere girmesi sağlanan İYİ Parti’nin, bu jeste karşılık Akşener’in adaylığını yeniden gözden geçirmesinin beklendiğini söyleyen Selvi, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün PM’den yetki aldı bugün de Meral Akşener ile görüşecek. Bu görüşmenin Temel Karamollaoğlu ile Abdullah Gül görüşmesinden hemen sonra yapılacak olması önemli. " diye yazdı.

Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül görüşmesine de değinen Selvi, şunları yazdı:

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi.

Muhalefet için birinci adımın İYİ Parti'nin seçimlere girmesinin sağlanması sonucunda atıldığını söyleyen Selvi, "İkinci sırada Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması geliyor. Üçüncü sırada ise Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor. AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde." ifadelerini kullandı.

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