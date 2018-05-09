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Abdulkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 07:03 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasındaki Abdullah Gül imasını köşesine taşıdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasındaki mesajlarını bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Abdullah Gül imasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yorum yapmadığını söyleyen Selvi, şunları yazdı:

"Dün, 2007 yılında “Kardeşim Abdullah Gül” diye Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği kürsüdeydi. “Geçmişte birlikte olduklarımızdan, daha sonra kendilerine farklı istikametler, başka yollar, hedefler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi, nitekim öyle de yaptık” diye konuştu. Yarayı kaşımadı ama Abdullah Gül’e, ‘güle güle’ dedi."

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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