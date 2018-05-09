Abdulkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü grup konuşmasındaki mesajlarını bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Abdullah Gül imasına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başından beri Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yorum yapmadığını söyleyen Selvi, şunları yazdı:
"Dün, 2007 yılında “Kardeşim Abdullah Gül” diye Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği kürsüdeydi. “Geçmişte birlikte olduklarımızdan, daha sonra kendilerine farklı istikametler, başka yollar, hedefler tayin edenlere güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmezdi, nitekim öyle de yaptık” diye konuştu. Yarayı kaşımadı ama Abdullah Gül’e, ‘güle güle’ dedi."
20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
ABD'nin açıklamasından sonra İran'dan ilk tepki!
Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 olayları çağrısı
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
Xiaomi Redmi 5A Prime A101’e geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum