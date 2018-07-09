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Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 07:43 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak olan yeni kabineye ilişkin yazı kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Yeni kabinede kimler olacak? Ankara kulislerinde en çok merak edilen soru, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yanıt bulacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Sürpriz bir kabine geliyor' başlıklı yazısında yeni kabineye ilişkin gelişmeleri ve kulisleri kaleme aldı.

Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cebinde olduğunu söyleyen Selvi, 'Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmamışlardı. Beş bakandan en az dördünün yeni kabinede yer alması bekleniyor.' dedi.

KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDECEK?

Milletvekili olan mevcut bakanlardan dördünün istifa ettirilerek bakanlar kurulunda görev alacağının söylendiğini aktaran Selvi, 'Dört bakanı isim isim saymak mümkün ama bunları belirleme iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ŞAŞIRTACAK BİR BAKANLAR KURULU'

Sürprizlerin kabinesinin geldiğini söyleyen Selvi, 'Erdoğan, 16 yıl sonra bir kez daha Türkiye’yi şaşırtacak bir Bakanlar Kurulu oluşturacak.' dedi.

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