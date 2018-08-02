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Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 07:17 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Muhalifler kaç imza topladı, yerel seçimler erkene alınacak mı?' başlıklı yazısında, erken yerel seçim kulislerini köşesine taşıdı.

Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor

CHP'de olağanüstü kurultay sürecinin partiyi çok yıprattığını ifade eden Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, parti içinde tartışmaların bitmesi için yerel seçimlerin öne alınmasını fırsat olarak görenlerin olduğunu söyledi.

Partide, iktidarın, yerel seçimleri kasım ayına çekeceği gibi bir beklenti söz konusu olduğunu yazan Selvi, 'Mart ayında yapılacak seçimlerin mevsim koşulları nedeniyle sıkıntılı olabileceği tezinden hareket ediliyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri, yerel seçim kampanyası sırasında düşmüştü.' dedi.

Erken yerel seçim için dile getirilen bir diğer görüşü ise Selvi, şöyle aktardı:

"2017 referandumla, 2018 seçimle geçti. 2019’da da seçime gidip en azından önümüzdeki 8 ay boyunca ülkeyi seçim atmosferinde tutmayalım. 2018 yılı ile birlikte seçim defterini kapatıp, önümüze bakalım. Ekonomiyle ilgili kararları alıp uygulamak için 2019 yılını beklemeyelim görüşünde olanlar var.

Ancak yerel seçimlerin öne çekilmesini istemek yetmiyor. Anayasa değişikliği gerekiyor. AK Parti ile MHP’nin sayısı buna yetmediği için bir anayasal engel söz konusu."

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