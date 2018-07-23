Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Adnan Oktar'a yönelik operasyonun yankıları sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "'Tayyip'i asarlar şimdi' diyen kimdi?" başlıklı yazısında Oktar'ın ifadelerini ve süreci kaleme aldı.
Sorgusu sırasında ses kayıtlarının dinletildiğini, Oktar'ın ise, 'O ben değilim. Böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum' dediğini aktaran Selvi, bu davranışın FETÖ ile aynı taktik olduğuna dikkat çekti.
Oktar grubunun 15 Temmuz'daki tutumuna ilişkin Selvi, şunları yazdı:
O GECENİN GERÇEK HİKÂYESİ
Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖcüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında, "Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor.'
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