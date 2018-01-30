Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, CHP'nin yeni İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin yargı yoluna taşındığını duyurdu.

Erdoğan'ın, "Vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten hicap duyacağım" dediğini hatırlatan Selvi, "Kaftancıoğlu annesiyle ilgili tweet nedeniyle Erdoğan’dan özür dilemişti. Kaftancıoğlu’nun özrü kendisini kurtarmaya yetmedi" diye belirtti.

"HER TWEET İÇİN 50 BİN TL"

Selvi, Erdoğan'ın Kaftancıoğlu hakkında 14 manevi tazminat davası açtığını ifade ederken, "Her tweet için 50 bin TL olmak üzere Kaftancıoğlu’ndan toplam 700 bin TL istedi" diye belirtti. Ayrıca Selvi, Erdoğan'ın Kaftacıoğlu hakkında bir de "Cumhurbaşkanı’na hakaret" gerekçesiyle kamu davası açılması talebinde bulunduğunu aktardı.

"Eğitimli bir kadının CHP’nin İstanbul İl Başkanı seçilmesi bir heyecan dalgası oluşturmuştu. Ancak ortaya çıkan tweet’ler, bu heyecanı kaygıya dönüştürdü. Görünen o ki, Kaftancıoğlu’nun bedelini CHP ödeyecek, nemasını ise Erdoğan toplayacak" diyen Selvi'nin "Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun peşini bırakmıyor" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle: