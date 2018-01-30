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Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

POLİTİKA HABERLERİ | 30.01.2018 07:59 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında paylaştığı mesajlar dolayısıyla 16 dava açtığını yazdı ve "Kaftancıoğlu’nun bedelini CHP ödeyecek, nemasını ise Erdoğan toplayacak" görüşünü dile getirdi.

Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, CHP'nin yeni İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin yargı yoluna taşındığını duyurdu.

Erdoğan'ın, "Vefat etmiş anacığıma yönelik galiz küfürleri burada zikretmekten hicap duyacağım" dediğini hatırlatan Selvi, "Kaftancıoğlu annesiyle ilgili tweet nedeniyle Erdoğan’dan özür dilemişti. Kaftancıoğlu’nun özrü kendisini kurtarmaya yetmedi" diye belirtti.

"HER TWEET İÇİN 50 BİN TL"

Selvi, Erdoğan'ın Kaftancıoğlu hakkında 14 manevi tazminat davası açtığını ifade ederken, "Her tweet için 50 bin TL olmak üzere Kaftancıoğlu’ndan toplam 700 bin TL istedi" diye belirtti. Ayrıca Selvi, Erdoğan'ın Kaftacıoğlu hakkında bir de "Cumhurbaşkanı’na hakaret" gerekçesiyle kamu davası açılması talebinde bulunduğunu aktardı.

"Eğitimli bir kadının CHP’nin İstanbul İl Başkanı seçilmesi bir heyecan dalgası oluşturmuştu. Ancak ortaya çıkan tweet’ler, bu heyecanı kaygıya dönüştürdü. Görünen o ki, Kaftancıoğlu’nun bedelini CHP ödeyecek, nemasını ise Erdoğan toplayacak" diyen Selvi'nin "Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun peşini bırakmıyor" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan mahkemeye verdiği şikâyet dilekçesinde bu tweet’leri gündeme getirmiyor. Sadece şahsını ve ailesini hedef alan tweet’ler hakkında dava açıyor. Burada Kaftancıoğlu’nun attığı tweet’lerden ancak birkaçını alacağım. Çünkü mahkeme dosyasında yer alsa dahi bazılarını yazmaya ahlakım el vermiyor. Bir öğretim üyesi ve bir anne olarak Kaftancıoğlu bu tweet’leri nasıl yazmış, nasıl atmış, orasını bilemiyorum. Mahkemede yapacağı savunmada öğrenme imkânımız olacak.

O nedenle 14 tweet arasından ancak ve ancak birkaçını paylaşmakla yetineceğim.

“Gerçekten de RTE fahişeliği övse,hemen ardından ben zaten morospu çocuğuyum diye piyasaya çıkacak binlerce insan var” (YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP Canan Kaftancıoğlu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
chp gözümden düştü, terörle arasına sınır koyamayan bir parti haline geldi, genel başkanı değişmeli.
haspam akp cok mu sinir koydu teroristlerle kucak kuxaga oturup megri megri diye boguren kimdi ??
@atabey22 AKP TERÖRİSTLE DEĞİL KÜRTLERE ÇÖZÜM İÇİN BİR YOL DENEDİ. AMA SİZ HALA UTANMADAN KONUŞABİLİYORSUNUZ YA SURATINIZA S.ÇSAK B.K BİLE TİKSİNİR SİZDEN HALA SAÇMA SAPAN Bİ BAHANEYLE CHPKK SAVUNABİLİYORSUN YA PESSSS!!!
@atabey22 AKP TERÖRİSTLE DEĞİL KÜRTLERE ÇÖZÜM İÇİN BİR YOL DENEDİ. AMA SİZ HALA UTANMADAN KONUŞABİLİYORSUNUZ YA SURATINIZA S.ÇSAK B.K BİLE TİKSİNİR SİZDEN HALA SAÇMA SAPAN Bİ BAHANEYLE CHPKK SAVUNABİLİYORSUN YA PESSSS!!! HOSPOM
@atabey22 AKP TERÖRİSTLE DEĞİL KÜRTLERE ÇÖZÜM İÇİN BİR YOL DENEDİ. AMA SİZ HALA UTANMADAN KONUŞABİLİYORSUNUZ YA SURATINIZA S.ÇSAK B.K BİLE TİKSİNİR SİZDEN HALA SAÇMA SAPAN Bİ BAHANEYLE CHPKK SAVUNABİLİYORSUN YA PESSSS!!! HOSPOM
Alevilerin yüz karası, güçlülerin yalayıcısı...
genel başkan değişmeli
sözde adın gazeteci ama, akp nin yalakasısın tıpkı nagihan gibi
Sözde kadın hakları savunucuları bir anneye heleki vefat etmiş anneye küfürler kıyamet. Bu kafada olduğunuz sürece hiç bir zaman ka za na ma ya cak sı nız !!!
chp nin delegeleri değişmeli, anlaşılan pkk sempatizan delegelerinin sayısı arttı
bu cehape ve zihniyeti her zaman ve her yerde kaybedecek bu böyle biline.
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