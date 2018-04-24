Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimleri hakkında çok konuşulacak yazı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Bu soru gündemin en çok merak edilen ve yanıt arayan sorusu. CHP ve Saadet Partisi arasındaki görüşmelerin sonucunda, bu hafta sonuna doğru adaylık gündeminin netleşmesi bekleniyor. Ankara'da 24 Haziran seçimleri için partiler arası ittifak ve Cumhurbaşkanı adaylığı hareketliliği yaşanırken, Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı.

"Gül'ün vukuatları!.." başlıklı yazısında söz konusu vukuatları sıralayan Takan, "Abdullah Gül aday olamaz" ifadelerini kullandı.

İşte Takan'ın yazısının ilgili bölümü:

Kendisi ortalarda yok ama hayaleti Ankara'da dolaşıyor. Baskın seçim kararının netleşmesinin ardından geçtiğimiz hafta ortasından beri bir "Abdullah Gül"dür gidiyor!... Yurtdışı gezisinden yeni dönen eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım ile konuşuyorduk, o da aynı konuyu sordu. Kayıt dışı bir sohbet yaptık. Anlattıklarıma inanamadı. Büyük tepki gösterdi. İki de bir "Nasıl olur yahu?"diye sordu. Sonunda, "Ahmet Bey sert bir yazılı açıklama yapacağım.Yayınlar mısınız?" dedi. Yer vereceğimi söyledim. İşte Yalım'ın o açıklaması:***"Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olan vukuatlarının bir kısmı aşağıda sunulmuştur: