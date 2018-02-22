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Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2018 23:16 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 'Gül ile birkaç kez görüştük' açıklamasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde Gül'ü ziyaret ettiğini belirten gazeteci Gürkan Hacır 'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında flaş açıklama

Canlı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Gürkan Hacır, geçtiğimiz günlerde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Maslak'taki ofisinde ziyaret ettiğini, Gül'ün erken seçim beklemediğini ve seçimlerin zamanında, 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Gazeteci Gürkan Hacır Gece Görüşü programında, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyareti sırasında bazı sorular yönelttiğini Gül'ün de cevapladığını aktardı.

ERKEN SEÇİM BEKLİYOR MU?

Hacır, eski Cumhurbaşkanı'nın erken seçim beklemediğini, seçimlerin 2019 yılında yapılacağını düşündüğünü söyledi.

SAADET PARTİSİ İLE GÖRÜŞMEYE YALANMALA

Hacır ayrıca Gül'ün kendisine, CHP ile 2019 seçimlerinde adaylık konusunda hiçbir görüşmesinin olmadığını yine aynı şekilde Saadet Partisi ile de görüşmediğini söylediğini açıkladı.

'ABDULLAH GÜL ADAY OLABİLİR'

Gül'ün Maslak'taki ofisinde gerçekleşen randevu için bir de gözlem-yorum yapan Hacır, "Abdullah Gül toplumsal bir mutabakat üzerinden aday olabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül aday 2019 seçimleri Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
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@serdar_1981_alcym şu mynette çok yorum yapan oldu her düşünceden İnsan birşeyler yazdı.Enazından düşündüklerini_düşünebildiklerini yazdı ama senin gibisi yok )) olmazda git çekirdeklerini çıtla papağan
@serdar_1981_alcym fetonun kucağındaki parti için bu kadar iddialı konuşmak pesss. Allah akıl fikir versin.
Hacı bu laflar bayatladı artık yeni maniler bulmalısın.
aday olacak ta; oy verecek kim !!!!!
Kim oy verecekmiş onuda sorsaymış yaa
Kim oy verecekmiş önü da söylesene!...
Bence Çok Olumlu Bir Karar Olur Tarafsız,İlkeli,İç ve Dış Siyasette Söz Sahibi ve Deneyimi İle Türkiye Kazanır. Şimdi Bizide Fetöcü İlan Edeler Aman Aman Şeytan Görsün Yüzünü :)
)) İnşaallah Aday olursun sayın Gül Reis in karşısına hiç çıkamamıştın...Diğerleri gibi Sende bi şansını dene )))
ingiliz abdullah. şovalye abdullah. bin oyum olsa biriini vermem..
@triko333 Madem ingilizdi madem şovalyeydi ne diye sizin reiz onu cumhurbaşkanı yaptı? Hayrola yine mi kandırıldınız?
@anaforum geç oldu. sütünü iç. tuvalete gitt. sonrada uyu..
HA TAYYİP BAŞKAN OLMUŞ HA GÜL İKİSİDE FETÖCÜ DEYİLMİ BİRZAMANLAR SÜLEYMAN DEMİRELİN TURGUT ÖZAL İÇİN O BENİM ÇANTAMI TAŞIRDI DERDİ ABDULLAH GÜLDE TAYYİBİN NOTERİYİDİ BAŞKAN OLSA DEĞİŞECEKMİ AYNI NOTERLİĞE DEVAM EDECEK
ikinci ekmelettin vakası
dava adamı ise aday olmaz. ama gaz ve makam sevdası var ise olur. aday olmasında sıkıntı yok lakin maşa olacak farkında olmadan.
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN BOP TAŞERONLARI YAHUDI TASMALI PAPA COCUKLARINA KARŞI TÜRK MİLLETİ OLARAK AKŞENER DİYORUZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
rahat bırakın adamı kendi ağzı ve kendi beyni var olmak isterse olur bizde oy veririz
BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR GİDER
ben vermem oy
Kim oy verecekmiş!!!
seviyorum bu adamı ...
çokta tın
Oyu kimden alacakmış???
olmaz korkuyor
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVER RABISCI... BOP TAŞERONU PAPA ÇOCUKLARINA KARŞI YÜCE TÜRK MILLETININ BIR FERDI OLARAK AKŞENER DİYORUZ.. TÜRK MİLLETİ MILLIYETI BELIRSIZLERDEN BUYUKTUR!...
Dürüstlüğüne inandığım nadir siyasetçiler arasında ilk sırada inşallah aday olur
bu adam aday olursa ortalik karisir cok ugrasirlar buununla bu adam kolay lokma degil iste
ÜLKEMİZİ PERİŞAN ETTİNİZ DAHA NE KADAR BATIRMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ..????
İNŞALLAH
cehapehdpkk eyi parti ve diğerlerinde ,,adam yok ki,,,kayık ittifakı,,Vatansızlar,,,mecburiyetten gül e sarılacaklar,,,,
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