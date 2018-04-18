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Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Türkiye erken seçime mi gidiyor? Bahçeli'nin çağrısı Ankara kulislerini hareketlendirirken, gazeteci Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından gözler Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı sorusuna bugün gerçekleştirilen görüşmenin öneminin altını çizerken 'İsimler konusu yeniden gündeme gelecektir' dedi.

Selvi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Elbette ki isimler konusu yeniden gündeme gelecektir. Bugün sayın Saadet Partisi Temel Kamallaoğlu'da bir görüşme olabileceğini söyledi. Bugün çıkacak kararla siyaset kendini yeniden dizayn edecek. Yani siyasette kartlar yeniden dağıtılacak.

Siyasette artık 1 saat bile uzun bir süre haline geldi. Bir seçim kararı çıkmadan neler olabileceğine dair söylemleri erken buluyorum.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR

Erken seçim de olsa olmasa da ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini düşünüyorum.

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Abdullah Gül aday Devlet Bahçeli abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu selvi denen adam haftalarca erken seçim yok yazdı köşesinde ve hala çıkıp konuşacak yüz buluyor mu yani?
Algı operasyonu sezonu başladı.Parlatmak için her iyi şeyi ona mal ediyorlardı.Şimdi de ilk turda kesin seçilir algısı başladı.
yeter artık be ülkenin bu hale gelmesine sebep bir beceriksizin başkan olmasını sen para için istersin de soyulan bu halk niye hala bu zatta ısrar edecek onu anlayamıyoruz.. git işine be fetocu
sorun şu ki %70 i sağ görüşlü bir toplumdan sol görüşlü bir iktidar çıkarmak sapkadan civciv çıkarmak kadar zordur.. liberal demokrat bir iktidar alternatif olarak sunulmadıkça bu mevcut durum değişmeyecektir..
Bu özürlüye neden soruyorlar,Abdullah Gül ün danışmanımı ki bu, Abdullah Gül e sorsunlar.Buna soru sormak, kurda kuzuyu versem yemezsin değilmi! demek gibi bir şey.
BU AKLI EVVEL KİM YAHU ÖNÜNE GELEN ÖTÜYOR ÜLKEDE. AKŞENER YÜZDE 55 LE DAĞ GİBİ GELİYOR .
selvi boylum al yazmalım herseye yorumun var ama bıkez yaptıgın yorumlar cıksın be
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