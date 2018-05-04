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Abdullah Gül: Böyle bir ziyaret oldu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - 11.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili, "Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil" dedi. Abdullah Gül Cuma namazını Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül camiden çıkarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili soruyu yanıtladı. Abdullah Gül, "Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru. Açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi saygısızlık bunlar asla söz konusu değil. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Ofisimle zaten yan yana 3. Kolordu'yla. Dolayısıyla o açıklamalar doğru" diye konuştu.

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