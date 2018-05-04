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Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili, "Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil" dedi.

Abdullah Gül Cuma namazını Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde kıldı. Gül camiden çıkarken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaretiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Abdullah Gül, "Gördüğüm kadarıyla bugün Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. Söylenenlerin hepsi doğru. Açıklamadakiler doğru. Böyle bir ziyaret oldu. Ama herkesin gözü önünde gündüz vakti olan bir ziyaret. Gizli kapaklı bir tarafı söz konusu değil. Ayrıca söylendiği gibi herhangi bir şekilde tehdit, empoze veya herhangi saygısızlık bunlar asla söz konusu değil. Bunun bilinmesini isterim. Ofisimde olan bir şey. Ofisimle zaten yan yana 3. Kolordu'yla. Dolayısıyla o açıklamalar doğru" diye konuştu.

DHA


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Okuyucu Yorumları 15 yorum
EVET,BİZ DE YEDİK DOĞRUSU! YILLARCA BÖYLE YÜRÜTTÜNÜZ!!!
yemedik sayın gül bırak ziyaret etmeyi evinin önünden arabayla geçmesi bile açık tehdittir genelkurmay başkanı ne alaka siyasetle?
yoookkk yahu, bence de kahve içmeye gelmiştir. Hem de şahit huzurunda hem de helikopterle, yav he he
Sn Gül yine aynı şeyi yapıyorsunuz ne tatlıya ne ekşiye karışıyorsunuz Tabii tehdit yok O sıkar o kadar değil ama Aday olmayın diye telkinde bulunmadılar bana diyorsanız kusura bakmayın inanmıyoruz
vay be adamlar devletin en büyük makamları ile tehtit etmeye başlamış sayın akar ile ne gibi bir görüşmeniz oldu ?
Bu ülkede insanlar artık birbirine selam da verde art niyet aranıyor.
Hulusi Akar ordu komutanı değil mi? Abdullah Gül'ün orduyla ilgili ne meselesi olabilir? Bildiğimiz kadarıyla yakın zamanda geçmiş olsuna gidilmeyecek kadar sağlıklıydı.
Etik mi?Seçim öncesi olması hoş oldu mu?Ne konuştunuz?Siyaset konuştunuz mu?Konuştuysanız askerin siyaset yapması ysak değil miydi?Bunların yanıtı önemli olan.
Son 16 yıldır kapali kapilar ardinda hic olmadigi kadar cok gorusme olmustur ve hicbiri hakkinda halk bilgi sahibi degil
Mutlaka tehdid değildi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulan kişinin bahçesine neden genelkurmay başkanı helikopter ile inip görüşme yapsın?
Otobandan önceki son çıkış !!!
tamam gul oyle olsun
BİZ İNANMADIK.. SIRADAKİ GELSİN..
cimri huysuz bir kaynanası olan gelin evde tabağı kırınca yanındaki küçük oğluna.. " büyükkanne akşam gelince sakıbn ona tabağı kırdığımı söyleme" diye tembih eder.. akşam büyükkanne daha ayakkabısını çıkarmadan çocuk" annem bügün tabağı kırmadı ki " der..
tabiki degil inanıyoruz bu daha başlangıç siz ilerde görün adalet hepimize lazım olacak
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