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Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 19:39 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Donald Trump'un, başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike olduğunu belirtti.

Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki

Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Gül paylaşımında "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Gül'ün Tweetleri;

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