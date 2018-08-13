Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki

Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'a tepki gösterdi. Gül paylaşımında "Türkiye ile ilgili utanç verici twitler atan Amerika Başkanı Trump başkanlığa aday olduğu ilk günden bugüne hiçbir değer ve ilke tanımayan söylem ve politikalarıyla küresel bir tehlike oldu. Bu tehdide karşı tüm ülkeler barış ve ticaret için dayanışma içinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Gül'ün Tweetleri;



