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Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmek için Gül'ün çalışma ofisine geldi.

Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Görüşmede Abdullah Gül'on olası adaylığının konuşulacağı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu Abdullah Gül

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