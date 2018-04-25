Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi başladı

Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisine geldi. Görüşmede Abdullah Gül'on olası adaylığının konuşulacağı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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